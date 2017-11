O encontro acontece depois do recém-reeleito grão-mestre do Grande Oriente Lusitano ter pedido audiências tanto ao presidente do Palamento, ao primeiro-ministro e ao Presidente da República. Até agora, nem António Costa nem Marcelo Rebelo de Sousa responderam à solicitação do grão-mestre da maçonaria.

Fernando Lima foi investido como grão-mestre reeleito no dia 24 de Setembro, na sequência de eleições conturbadas que chegaram a obrigar à existência de uma segunda volta, o que não acontecia há muitos anos. Foram três os candidatos: o economista Fernando Lima, o politólogo José Adelino Maltez e o economista Daniel Madeira Rodrigues. À segunda volta, passaram Maltez e Lima. A disputa foi cerrada, com várias trocas de acusações entre os “irmãos”.