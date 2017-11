“É importante não desbaratar aquilo que deu tanto trabalho aos portugueses, que foi esta recuperação financeira, que foi o sacrifício que fizeram para se chegar onde se chegou em termos de controlo do défice, de diminuição da dívida pública, de credibilidade e prestígio internacionais, de crescimento da economia, de redução do desemprego”, afirmou terça-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

“Deu muito trabalho chegar-se aí”, acrescentou, concluindo depois que “tudo o que venha a ser no futuro decidido não pode pôr em causa esse objetivo fundamental, porque aquilo que se está a dar com uma mão está-se a tirar com várias mãos”.

Marcelo já tinha feito um aviso sobre o problema dos professores, sobre a ilusão de “achar que se pode olhar para os tempos pós-crise da mesma forma que se olhava antes”.