A épica recuperação do Sevilha na noite desta terça-feira, no jogo frente ao Liverpool para a Liga dos Campeões (de 0-3 para 3-3), ficou marcada por uma revelação triste após o encontro: o treinador dos andaluzes, Eduardo Berizzo, tem cancro na próstata.

De acordo com a imprensa espanhola, o técnico argentino de 48 anos terá mesmo informado o plantel desse facto ao intervalo, com a equipa a perder por três golos de diferença. Poderá ter funcionado como catalizador para a incrível recuperação na segunda parte, concluída no último lance do jogo com um golo de Guido Pizarro. Berizzo vai agora iniciar tratamento, devendo ficar afastado do futebol nos próximos meses.

Entretanto, gerou-se uma forte onda de solidariedade para com o antigo central argentino, com inúmeras figuras do futebol mundial a desejar uma boa recuperação a Berizzo. Entre as quais Iker Casillas: através do Twitter, o guardião do FC Porto não perdeu a oportunidade de enviar uma mensagem de força ao treinador do Sevilha. Mas também Sergio Ramos, Monchi (ex-diretor técnico dos andaluzes, hoje na Roma) ou mesmo o anterior técnico do clube e atual timoneiro do PSG, Unai Emery - além do próprio Liverpool, adversário no mítico jogo de ontem, ou do Bétis, maior rival do Sevilha.

La vida depara golpes duros que nos recuerdan lo que de verdad importa. Todos contigo, Berizzo. #AguanteToto #FuerzaBerizzo — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 22, 2017

Apoyo y cariño no te van a faltar para sacar esta lucha adelante. Mucho ánimo a ti y a toda tu familia Toto. #AguanteToto pic.twitter.com/EMEl9E0XQF — Unai Emery (@UnaiEmery_) November 22, 2017

Fuerza Mister, estás en el mejor lugar del mundo para no rendirte, porque ahí, nunca se rinden

Ganas seguro. Abrazo de corazón blanquirrojo #animoToto pic.twitter.com/rAPeF3nCiw — Monchi (@leonsfdo) November 22, 2017

Desde el Real Betis queremos mostrar todo nuestro apoyo a Eduardo Berizzo. ¡Mucho ánimo y mucha fuerza! 💪#AguanteToto https://t.co/SZYieFdm99 — Real Betis Balompié (@RealBetis) November 22, 2017

Todo mi apoyo para Eduardo Berizzo en estos momentos delicados. Un compañero con carácter para ganar esta batalla y muchas más.#AguanteToto https://t.co/D3IpJT4h8p — Julen Lopetegui (@julenlopetegui) November 22, 2017

Compañero de mil batallas y títulos, mostro como jugador/ entrenador de jerarquía en Argentina Chile España y cquier lugar donde lleves tus ideas y profesionalismo, estamos todos con vos Eduardo por ser un gran tipo!! #AguanteToto #FuerzaToto pic.twitter.com/EZggISQ0g5 — Juan Pablo Sorin (@jpsorin6) November 22, 2017