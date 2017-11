Crescemos a chegar a esta época do ano e tudo em que pensávamos era em mangas ainda verdes para comer com sal. Por esta altura já andam espalhados pelas barraquinhas ou nas grandes bacias à cabeça das mamanas sorridentes pela rua, nas suas garridas capulanas.

Recordo-me que adorava misturar piripíri com o sal e comer enquanto a língua dava gritos com aquela mistura de picante e prazer.

Nada melhor do que pegar em sabores de infância onde o arroz é receita da mãe, a mesma há anos, e que parece que sabe cada vez melhor.

Mas, acima de tudo, o valor nutricional do rei dos frutos, como também é conhecido. Para além de absolutamente delicioso, está cheio de benefícios para a nossa saúde. Pesquisadores e estudos publicados provaram que tem alto teor de pectina, que reduz os riscos de cancro, reduz os níveis de colesterol, melhora a pele, ajuda à digestão, promove a saúde do cérebro e alcaliniza o corpo. Também conhecida como a “fruta do amor”, a manga é considerada um fruto afrodisíaco. Sendo uma rica fonte de vitamina E, ajuda a regular as hormonas sexuais e a aumentar a libido. Além disso, a manga tem magnésio e potássio, os nutrientes essenciais à produção de hormonas sexuais.

É só boas razões!

Malga Boho com Saladinha Picante de Manga & Arroz de Coco

Ingredientes

Para o arroz

250 ml de leite de coco; 250 ml de água; 1 chávena de arroz branco

Para a salada

1 manga grande meio madura; coentros a gosto; cebolinho a gosto; flocos de piripíri a gosto; 1 malagueta vermelha (opcional); 1 dedo de gengibre picadinho; sumo de ½ laranja; 1 colher de sopa de azeite extravirgem; sal

Método

Lave bem o arroz com água corrente fria e transfira para uma panela com uma tampa ajustada.

Misture o leite de coco e despeje-o sobre o arroz lavado.

Cubra a panela com uma tampa e leve o arroz a ferver em fogo alto; mexa ocasionalmente.

Uma vez que ferva vigorosamente, mude para fogo baixo, cubra com a tampa e deixe cozinhar por 10 minutos ou até que o nível da água seja o mesmo que o topo do arroz.

Neste ponto, desligue completamente o calor e permita mais 10 minutos, mantendo a tampa todo o tempo. Use uma colher de pau para esfregar o arroz antes de servir. Adicione sal a gosto.

Prepare a base para o molho: pique os coentros, o cebolinho e a malagueta, acrescente o gengibre, o sumo de laranja, o azeite, os flocos de piripíri e o sal. Misture bem para envolver todos os sabores, junte a manga cortada e envolva para tomar gosto. Sirva com coentros frescos e o amendoim torrado, ou o que fizer a sua alma mais feliz...