A quadratura do ciclo

A participação de Portugal na zona euro implica uma estratégia de equilíbrio entre a consolidação financeira e a redistribuição justa do rendimento, própria de uma governação de esquerda

Portugal tem conseguido excelentes resultados no seu processo de consolidação das contas públicas. Em função disso, as instituições europeias retiraram o país do procedimento por défice excessivo, as agências de avaliação financeira emitiram sinais favoráveis e o país passou a financiar-se nos mercados com as taxas de juro mais baixas da última década.

Esta redução nos encargos com a dívida, associada ao crescimento económico e à redução da despesa devida, entre outros fatores, à diminuição do desemprego, contribuiu para que o governo tivesse conseguido gerar alguma folga orçamental, que tem aplicado judiciosamente na reversão das maiores injustiças cometidas pela ação dos cortes cegos do governo anterior, privilegiando setores da população mais vulneráveis, designadamente os reformados e pensionistas e os detentores dos salários mais baixos.

Ao longo das últimas décadas e, em particular, a partir da intervenção da troika, aditivada pela vontade política do governo PSD/PP de fazer da agenda da intervenção externa a sua agenda de governação, muitos setores profissionais viram goradas as legítimas expetativas de progressão nas carreiras e do consequente incremento no seu rendimento disponível.

As portuguesas e os portugueses que entendem que, havendo folga orçamental, deveriam ser reparadas as injustiças de que foram alvo têm razão moral. Contudo, a reparação não pode ser feita de molde a esmagar a dinâmica económica e financeira que a permite.

É preciso um diálogo alargado conducente a um acordo social que compatibilize a retoma dos direitos com a consolidação do crescimento sustentável. Um compromisso e uma parceria que melhorem a vida dos portugueses, salvaguardem a competitividade da economia e não matem a “galinha dos ovos de ouro” da recuperação da credibilidade económica e financeira.

É a recuperação da robustez da nossa economia que torna natural a tensão social gerada pela repartição dos recursos orçamentais que constituem a margem de manobra para a governação do país. Sem margem de manobra não haveria tensão, a exemplo dos tempos de anemia social do início da década.

Um erro de cálculo na concretização da estratégia, designadamente uma aceleração não sustentada na correção de distorções do passado, poderá deitar tudo a perder e interromper o ciclo positivo que a sociedade portuguesa no seu conjunto está a viver.

É necessária muita cautela e bom senso de todos os atores políticos, económicos e sociais, em particular daqueles cujos esforços têm dado consistência à plataforma de mudança, para que seja possível fazer a quadratura do ciclo político sem quebrar os ciclos positivos da economia e das finanças, que têm proporcionado melhores condições de vida a muitos portugueses e recuperaram a esperança num futuro melhor.

