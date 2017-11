Cidade versus Estado (II)

A organização atual do país é arcaica, ineficiente e, em certa medida, responsável pelos acontecimentos trágicos do último verão

Vou abordar, de forma provocatória, uma nova organização do país. Pensar Portugal com base nas velhas fronteiras municipais é uma perda de tempo. A organização atual do país é arcaica, ineficiente e, em certa medida, responsável pelos acontecimentos trágicos do último verão.

Todas as economias avançadas de nações prósperas estão hoje apoiadas em clusters urbanos robustos e competitivos, nos quais as fronteiras são definidas por canais de comunicação e não por linhas geográficas desenhadas em velhos mapas.

Como argumentei no texto da semana passada, a desigualdade entre regiões e cidades é uma das principais linhas de fratura nas nações modernas.

Olhemos para Portugal. Calamidades como Pedrógão Grande ou a vaga de incêndios de 15 de outubro mostraram a pior cara de um Estado incapaz e facilitista e uma cruel divisão entre o litoral e o interior. Todavia, também expuseram a ausência total de planeamento estratégico de um país que não perde tempo a pensar sobre si mesmo. E que, não sendo rico (longe disso), faz uma gestão irracional dos recursos. Vivemos na ilusão de que podemos criar/manter cidades em lugares onde pura e simplesmente, por falta de densidade populacional, escasseia o talento, o capital e o conhecimento.

Cento e oitenta dos 308 municípios do país (58%) têm menos de 20 mil habitantes. E só 24 têm uma população superior a 100 mil pessoas. Lisboa (0,1% do território) tem mais do dobro das caixas ATM de todo o Alentejo (33% da área total do Continente).

Pensar em alternativas para mitigar o desequilíbrio e a desigualdade do país não é um mero exercício conceptual (como aqui é feito). É uma obrigação. Do governo, das universidades, das empresas e das autarquias.

E se, em vez dos seus 18 distritos e 278 concelhos continentais, o país passasse a estar primariamente organizado em sete grandes eixos? É essa a proposta que se segue, com base na demografia, nos clusters económicos potenciais e nas vias de comunicação.

De norte para sul, aqui fica um novo conceito de país. Economicamente viável, demograficamente sustentável. E menos desigual. (1) Eixo Norte: vai de Viana a Vila Real, passando por Braga e Guimarães. Tem uma população combinada de 1,3 milhões de pessoas. A Universidade do Minho e os Estaleiros de Viana são as grandes âncoras desta região que, para além do forte potencial turístico ligado à identidade nacional, pode diferenciar-se pela inovação tecnológica e científica associada aos produtos tradicionais, ao vinho, à construção naval e à nanotecnologia. (2) Área Metropolitana do Porto, configuração semelhante à atual estrutura, compreende 1,8 milhões de pessoas. Turismo, serviços e indústria, e uma zona equipada (portos, aeroportos, autoestradas, linhas férreas, universidades) estão no centro da diferenciação económica. (3) Eixo Interior é todo o corredor transfronteiriço que se estende de Bragança a Portalegre (incorporando cidades muito relevantes como Viseu – pivô na relação com o próximo eixo –, Guarda, Castelo Branco ou Covilhã). Viseu é a maior cidade deste grupo, com 98 mil pessoas. Mas, em conjunto, este novo eixo interior teria mais de 1 milhão de pessoas, com capacidade de atração na indústria transformadora, na revitalização dos setores da agricultura e das florestas e na fixação dos serviços prestados às grandes multinacionais, sustentadas na especialização tecnológica da Universidade da Beira Interior.

(4) Eixo Litoral é o coração industrial do país e uma das suas maiores potências demográficas: 2 milhões de pessoas no corredor que se estende entre Aveiro, Coimbra, Leiria e Santarém, fortíssimo na exportação de bens e serviços, na inovação na saúde e na ciência. Tem duas das melhores universidades do país, Coimbra e Aveiro, que para além do poder de atração externo podem liderar o processo de transição económica e tecnológica do país.

(5) Área Metropolitana de Lisboa, com 2,5 milhões de pessoas, é a metrópole capital que deve liderar politica, cultural e economicamente o país.

(6) Eixo Euro-Atlântico. É um quadrado que resulta da união entre Setúbal, Évora, Sines e Beja. Tem meio milhão de pessoas e é a grande plataforma logística do país perante a Europa e o Atlântico. Deve explorar toda a cadeia de valor que daí advém e também a agroindústria.

(7) Eixo Mediterrânico: corresponde ao Algarve, numa nova orientação estratégica para os fluxos comerciais e turísticos que cruzam a rota mediterrânica. Tem meio milhão de habitantes e vocaciona-se para o turismo, para os serviços e para a exploração científica associada à sustentabilidade dos oceanos.

Igualdade não é tratar tudo da mesma maneira. A ANMP não tem capacidade para fazer federar os interesses de grandes e pequenos, mais ou menos prósperos. Precisamos de um novo fórum do poder local. Para quê? Para liderar a rearrumação do país. Com quem? Com o G15+15. Os 15 concelhos que estão acima de 150 mil habitantes e que compreendem Lisboa, Sintra, Gaia, Porto, Cascais, Loures, Braga, Matosinhos, Amadora, Almada, Oeiras, Gondomar, Seixal, Guimarães e Odivelas. A estes devem somar--se, pelo seu protagonismo social e histórico, as 15 capitais de distrito que não cabem no grupo das potências demográficas, como Coimbra, Leiria, Setúbal, Viseu, Viana, Aveiro, Faro, Santarém, Évora, Castelo Branco, Vila Real, Guarda, Beja, Bragança e Portalegre. É o G15+15.

Como é que o G15+15 pode ser a nova plataforma de cooperação e planeamento regional? A ação é o próximo capítulo desta série de textos. A provocação fica lançada. São bem-vindos todos os contributos: dos mais conservadores aos ainda mais ambiciosos.

Escreve à quarta-feira