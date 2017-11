Depois do FC Porto, é a vez de Sporting e Benfica entrarem em ação na quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os leões respiram melhor - bem melhor - do que as águias e têm dois cenários bem interessantes para a receção desta noite ao Olympiacos: se ganharem, continuam a sonhar com o apuramento, apesar de conhecerem a tarefa hercúlea que têm de enfrentar na última jornada, em Camp Nou - sendo que o Barça também pode dar uma ajuda esta noite na visita ao terreno da Juventus; se empatar, praticamente diz adeus à Champions, mas sela um lugar na Liga Europa. Perder, como é compreensível, é que estará fora da equação. “Acreditamos desde o primeiro dia que é possível passar a fase de grupos e vamos para este jogo com o objetivo de ganhar”, prometeu Jorge Jesus, considerando que o Sporting fez jogos “de classe mundial” contra Barcelona e Juventus. Nos leões, Piccini, Mathieu e William Carvalho estão recuperados das respetivas lesões e vão jogar, ao contrário de Jonathan Silva, Acuña e Doumbia, lesionados, e Coates, por castigo.

Muito pior está o Benfica, que tem de ganhar - e por muitos - em Moscovo, frente ao CSKA, e esperar que o Manchester United bata o Basileia para poder continuar a sonhar com um apuramento (seja para os oitavos da Champions, seja para a Liga Europa) que seria a todos os títulos milagroso. E com Bruno Varela na baliza, dadas as lesões de Svilar e Júlio César. Pelo contrário, Fejsa e Filipe Augusto recuperaram e viajaram para a Rússia, estando Grimaldo ainda em dúvida. “Bruno Varela? Está perfeitamente preparado”, afirmou Rui Vitória, desvalorizando a questão dos sistemas táticos - “Já fizemos coisas bem feitas em 4x4x2 e em 4x3x3” - e garantindo uma equipa “de bem com a vida”, apesar do cenário negro: “Enfrentamos todos os momentos com um sorriso na cara. A crença é muita: não nos resta outro caminho que não seja lutar pelo que queremos.”