Paulo Portas regressará este mês à Escola de Quadros, uma iniciativa da Juventude Popular. Francisco Rodrigues dos Santos, presidente da mesma e deputado na Assembleia Municipal de Lisboa, saúda o regresso do ex-líder do CDS, que distinguiu como militante honorário da JP em 2016.

"Regressará às suas lições de mundivivência e cultura políticas, cumprindo o compromisso que celebrou com a JP: ajudar a criar uma geração de futuro para o CDS", diz Rodrigues dos Santos, ao i.

"A nossa principal preocupação é desenvolver o talento e o perfil de cidadão activo dos jovens militantes, cultivar o interesse pelo conhecimento e premiar o mérito. Quem almeja exercer o poder, não basta querer, é preciso saber", defende o líder dos jovens centristas, sobre o evento.



Acerca do programa, Rodrigues dos Santos enumera "reflexões sobre importantes temas no quadro do debate público", como "a reforma do sistema eleitoral - numa tentativa premente de aproximar eleitos e eleitores, restaurando a confiança nessa relação; a emergência dos populismos - chaga que convence a ignorância, mas destrói a credibilidade da função política; o conceito de defesa nacional - enquistada nas funções de soberania do Estado, que em nossa opinião não deve ceder a uma estratégia integracionista e federalista; o terrorismo - perigo latente que convoca o mudo ocidental a responder-lhe firme e concertadamente; e a economia digital - que coloca em duelo o homem e a máquina, naquela que é considerada a nova revolução industrial".

O 25 de Novembro, uma data querida à JP, vindo a ser celebrada com ênfase durante os mandatos de Rodrigues dos Santos, também terá menção especial. "Data solene que salvou a liberdade e que marcou a vitória de Portugal sobre garras de um socialismo violento que queria impor ao país uma ditadura de sinal contrário à do anterior regime", afirma o político, que também hoje apresentou um voto de saudação ao 25 de Novembro como deputado do município de Lisboa.