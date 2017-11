Um estudo, publicado na revista Scientific Reports, revelou que as pessoas que têm um cão vivem mais tempo. O estudo foi feito pela Universidade de Uppsala, na Suécia, que analisou mais de 3,4 milhões de pessoas.

Segundo a Time, os cientistas analisaram os registos de saúde de mais de três milhões de pessoas com idades entre os 40 e 80 anos e compararam os dados com o facto de a pessoa ter cão ou não.

Depois de analisada toda a informação, os cientistas concluíram que os donos de cães, especialmente os que moram sozinhos, têm um menor risco de sofrer de doenças cardiovasculares quando comparados com os que não têm cão.

Os cientistas afirmaram que incluir as caminhadas com o cão na rotina traz benefícios e ainda falaram da possibilidade de o animal afetar positivamente o microbioma do dono, sendo uma hipótese ainda em fase de estudo.