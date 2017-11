Cristiano Ronaldo pode estar a passar uma fase complicada em termos de golos em Espanha, mas na Liga dos Campeões não há lugar a secas: esta terça-feira, o internacional português marcou por duas vezes na goleada do Real Madrid em casa do APOEL, de Chipre (0-6), assistindo ainda Benzema para outro golo. Ronaldo marcou nos cinco jogos efetuados pelos merengues na prova, somando já oito golos nesta edição da mais importante prova de clubes da Europa. Com este bis, chegou também aos 100 golos na Europa pelo Real Madrid: 98 na Liga dos Campeões e dois na Supertaça Europeia. Números absolutamente impressionantes.

Curiosamente, parecia que estaríamos perante mais uma noite "não" para o CR7 quando, ao intervalo, o Real Madrid já vencia por 4-0 e o nome de Ronaldo ainda não estava nos marcadores. Modric abriu a contagem aos 23 minutos, num remate indefensável de fora da área, com Benzema a fazer o segundo aos 39', assistido por Kroos. Dois minutos volvidos, Nacho aumentou para 3-0 e, já nos descontos, Benzema bisou, após excelente trabalho de Ronaldo.

A redenção do português chegaria no segundo tempo. Logo aos 49', fez o seu primeiro golo no jogo, respondendo de cabeça a um cruzamento de Marcelo; e aos 54', o segundo, quase sem ângulo, aproveitando um ressalto de uma bola dividida entre o guarda-redes contrário e Benzema. O Real apurou-se assim para os oitavos-de-final da Champions, mas já não tem hipóteses de chegar ao primeiro lugar do grupo H: esse é pertença do Tottenham, que foi a Dortmund vencer o Borussia (1-2, com Harry Kane e Son Heung-min a neutralizar o golo inaugural de Aubameyang) e garantiu a passagem na condição de líder.

Nos outros grupos, destaque para a pesada derrota do Shakhtar Donestk, de Paulo Fonseca, em Nápoles: 3-0. Ainda assim, os ucranianos mantêm-se em segundo no grupo F, com três pontos de vantagem sobre o conjunto italiano. Na última jornada, o Shakhtar recebe o Manchester City, que mesmo já apurado levou de vencida o Feyenoord (1-0), enquanto o Nápoles se desloca à Holanda.

Numa ronda cheia de golos, muita emoção também no grupo E, onde permanece (quase) tudo em aberto devido a dois golos tardios. Num jogo disputado à tarde, o Maribor, já eliminado das competições europeias, frustrou as ambições do Spartak Moscovo, fazendo nos descontos o 1-1 que tira os russos dos lugares de apuramento. Pouco depois, em Sevilha, o Liverpool construiu uma vantagem larga - aos 30 minutos já vencia por 3-0 -, mas voltou a mostrar gigantescas debilidades defensivas e acabaria por se deixar empatar com um golo sofrido aos 90'+3'. Assim, os ingleses lideram o grupo, com nove pontos, um a mais que o Sevilha e três sobre o Spartak, que visita Anfield na última jornada, enquanto os andaluzes vão à Eslovénia.