Os encarregados de educação queixaram-se da comida servida aos alunos de uma escola do concelho de Odivelas. Sopa com sabor a tabaco, carne crua e comida insuficiente foram algumas das queixas apresentadas.

Desde o início do ano letivo até 20 de outubro que a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares recebeu 70 queixas sobre a qualidade das refeições escolares e a falta de pessoal nas cantinas.

O núcleo de Odivelas do Partido Nacional Renovador (PNR), visitou uma escola básica e falou com encarregados de educação e alunos sobre a qualidade da comida, tendo concluído que o problema ainda se mantém e que as refeições continuam a ser mal confecionadas.

"Os pais estão extremamente preocupados porque a comida servida às crianças continua a ser intragável. Por mais queixas que se faça não vale de nada e ainda existem perseguições. Os alunos que tiram fotografias ou que tentam denunciar são alvo de processos disciplinares e por isso os pais temem em dar a cara", referiu o presidente do PNR, à Lusa.

Alguns encarregados de educação referiram à agência que “a comida é terrível”, pois a “sopa sabia a café e a tabaco” e a carne estava crua.