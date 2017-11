Para conseguir comprar tudo o que deseja sem perder dinheiro siga algumas dicas para poupar esta sexta-feira, na Black Friday.

- Elaborar uma lista dos produtos que quer comprar: se planear com antecedência o que quer comprar, os gastos desnecessários podem ser evitados. Saiba o que quer comprar e quais são as suas prioridades.

- Fazer uma pesquisa: vá aos sites das marcas e analise o preço do produto que quer adquirir em cada uma delas, depois verifique qual é o valor mais vantajoso para si.

- Começar as compras no início do dia: os melhores descontos normalmente estão logo de manhã.

- Guardar uma imagem do preço do produto a adquirir: há lojas que tentam negar descontos na altura de os venderem, se tiver um printscreen do preço é mais fácil comprovar o que diz e não se deixar ser enganado.

- Antecipar as compras de Natal: a Black Friday é uma boa ocasião para adquirir as prendas de Natal a um preço mais baixo, assim, consegue poupar na época natalícia.

- Comprar apenas em lojas conhecidas: para evitar comprar coisas em lojas que na verdade não existem, faça as suas compras em lojas que conhece e que têm um serviço credível.