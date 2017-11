Os hábitos rotineiros têm impacto no nosso corpo e pode ser mais sério do que pensa.

Segundo o El Mundo, prender os espirros é um hábito comum, no entanto, tem alguns riscos para a saúde, pois quando mantemos a boca e o nariz fechados a pressão gerada para espirrar volta para a cabeça ou cavidade nasal, podendo aumentar a ansiedade e stress e gerar uma tensão muscular.

Ler na cama também é outro hábito que pode fazer pior do que pensamos, pois se tivermos sentados com as pernas retas é o equivalente a estarmos a fazer um mau agachamento.

Olhar constantemente para o telemóvel pode prejudicar a saúde do nosso pescoço, especialmente se se tratar de um hábito diário e repetitivo.

Por fim, colocar o peso de uma mala ou mochila num só ombro pode arruinar as partículas das nossas costas.