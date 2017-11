A proposta de orçamento para o próximo ano, entregue esta tarde no parlamento helénico, prevê um crescimento de 2,5% em 2018 depois de o país terminar este ano com uma melhoria de 1,6% do Produto Interno Bruto (PIB).

A Grécia "entra num novo período de estabilidade económica", afirmou o Ministério das Finanças, na entrega da proposta, que será votada a 22 de dezembro.

O crescimento previsto para este ano é o primeiro crescimento real nos últimos nove anos, período durante o qual a Grécia perdeu quase 25% do seu PIB.

De acordo com a proposta orçamental, o país deverá atingir um excedente orçamental primário de 2,44%. A previsão de excedente primário para 2018 é de 3,82% do PIB, acima dos 3,5% requeridos pelos credores e depois de 1,75% este ano.