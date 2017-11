O F.C. Porto empatou, esta terça-feira, frente ao Besiktas na penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, em Istambul, Turquia.

Aos 29 minutos, os dragões marcaram o primeiro golo da partida. No entanto, ainda antes do intervalo os turcos empataram o marcador com um golo de Talisca aos 41 minutos.

Com este resultado, o Besiktas garante a sua presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões, liderando o seu grupo com 11 pontos.