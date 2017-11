Alexandre Fonseca é o novo Presidente Executivo (CEO) da Portugal Telecom e, com efeito imediato, passa a liderar a empresa de telecomunicações da Altice em Portugal, revela a empresa em comunicado.

Cláudia Goya que assumiu o cargo de CEO em julho passado vai assumir a presidência da PT Portugal, enquanto Paulo Neves cessa funções no grupo. Ao que o i apurou Paulo Neves pediu para sair por não se identificar com o novo rumo da empresa.

Esta nomeação ocorre de acordo com a reorganização do grupo recentemente anunciada, com uma nova estrutura de gestão e modelo de governance, reforçando assim os compromissos oportunamente assumidos com Portugal, em particular, a clara e inequívoca aposta na aquisição da Media Capital, processo que aguarda, serenamente, as decisões dos reguladores competentes.

"Esta nova estrutura representa um retorno à organização inicial que fez crescer e credibilizou o grupo Altice no mundo", diz a operadora.

Alexandre Fonseca é o rosto da execução do projeto de infraestruturação em fibra ótica que em dois anos já cobriu mais de quatro milhões de casas em Portugal, recorrendo a tecnologia quase 100% portuguesa, bem como sob o seu comando, mais de 650 engenheiros portugueses, na Altice Labs, têm criado e levado a tecnologia nacional a quase 40 países em todo o mundo.

O antigo cargo de Alexandre Fonseca, enquanto CTO, será ocupado por Luís Alveirinho, até aqui diretor de engenharia e operações de rede, que conta já com mais de três décadas ao serviço deste grupo de Telecomunicações.