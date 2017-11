Segundo o The Independent, as pessoas que decoram a casa para o Natal mais cedo são mais felizes do que as que esperam para o fazer.

Os especialistas explicam que este sentimento de alegria se deve ao facto de os adultos relembrarem e estarem mais próximos das suas memórias felizes de infância.

“Num mundo cheio de stress e ansiedade, as pessoas gostam de se associar a coisas que as deixam felizes e, as decorações de Natal evocam esses sentimentos fortes da infância”, explicou Steve Mckeown, psicanalista, completando que quanto mais cedo se decorar a casa, mais tempo as memórias irão perdurar.

O mesmo jornal refere ainda que um estudo recente, publicado no Journal of Environmental Psychology, revelou que decorar o exterior da casa transmite a ideia de que é uma pessoa mais amigável.