Um estudo citado pelo Huffington Post mostra que alguns programas de televisão ajudam os telespetadores a serem mais bondosos e generosos para com as pessoas que consideram diferentes – mesmo que o programa nada tenha a ver com diversidade cultural.

“Depois de verem alguns programas de entretenimento que têm como objetivo passar uma mensagem, em vez de outros que se baseiam apenas no humor, os indivíduos mostraram uma maior abertura e uma maior facilidade em ajudar alguém diferente”, explicou Erica Bailey, autora do estudo.

Com “programas de entretenimento que têm como objetivo passar uma mensagem”, Erica refere-se a programas que mostram “a beleza moral”, ilustrada em atos de generosidade e sacrifício, explica o artigo do Huffington Post.

O estudo foi feito com base na análise dos comportamentos de 106 indivíduos – a maioria estudantes caucasianos. Foram divididos em dois grupos: ambos viram partes de um episódio de ‘Rescue Me’, uma série do canal FX que acabou por ser cancelada e que conta a vida de um bombeiro.

Um dos grupos viu uma parte em que os bombeiros andavam a pregar partidas uns aos outros, enquanto o outro grupo assistiu a uma parte em que a personagem principal sofre com ‘flashbacks’ do atentado de 11 de Setembro. Depois, todos os participantes tiveram de preencher um questionário e responder presencialmente a uma pergunta: se estariam disponíveis para ajudar um outro (falso) investigador a realizar um estudo completamente diferente. Este seria ou um professor branco da sua universidade ou um doutorado negro de uma universidade rival. Erica explica que houve mais participantes que assistiram às imagens do bombeiro em dificuldades a oferecerem-se para ajudar os dois investigadores fictícios.