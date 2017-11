Já ouviu falar na Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC)? Se gundo a Organização Mundial de Saúde, citada pela BBC, 90% dos fumadores têm hipótese de desenvolver este problema, que não tem cura.

Trata-se de uma doença que se caracteriza pela redução do fluxo de ar, condição que vai piorando com o tempo, podendo mesmo levar à morte. A DPOC pode desenvolver-se em quadros de bronquite ou enfisema pulmonar: no primeiro caso, existe uma grande produção de muco e inflamação das vias aéreas, enquanto no segundo se dá a destruição dos alvéolos, responsáveis pelo fluxo de ar nos pulmões.

A exposição ao fumo está na origem desta doença, mas não é apenas o fumo do tabaco que desencadeia este problema: quem trabalha, por exemplo, em carvoarias também pode desenvolver esta doença.

De acordo com a BBC, que cita a Fundepoc, uma instituição argentina dedicada a esta doença, 80% das pessoas afetadas nem sequer sabem que têm este problema. Trata-se de uma doença que não tem cura e mata cerca de três milhões de pessoas anualmente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 384 milhões de pessoas em todo o mundo têm este problema.

Uma doença que pode ser evitada

A DPOC não tem cura, mas pode ser evitada. Segundo a BBC, a prevenção passa por deixar de fumar e reduzir a exposição à poluição, por exemplo.

Para além disso, a doença pode ser detetada através de um ‘teste de sopro’, chamada espirometria, diz a BBC. A partir daí, existem medicamentos que podem atenuar os sintomas.

Ter um estilo de vida, uma alimentação equilibrada e uma rotina de exercício físico também ajuda a reduzir o risco de morte nas pessoas que têm este problema.