Robert Mugabe apresentou esta terça-feira a demissão do cargo de Presidente do Zimbabué, disse o Presidente do Parlamento do país citado pela Reuters.

Mugabe confirmou que se demitia numa carta onde refere que a decisão de deixar o poder depois de mais de 30 anos à frente do Zimbabué foi “voluntária”.

O histórico líder zimbabueano disse ainda que pretende que a transferência de poder seja “calma”.