Madonna sempre foi uma mulher desinibida, sem medo de arriscar. Agora, algumas fotografias da cantora completamente nua vão ser leiloadas.

As imagens têm mais de quatro décadas e mostram a artista, ainda com 18 anos, nua numa aula de ballet.

O leilão irá decorrer na quarta-feira, dia 22, no site Gotta Have Rock And Roll. Segundo o site norte-americano TMZ, a coleção de fotografias, da autoria de Cecil I. Taylor, é composta por 108 imagens que valem entre 680 e 850 euros.