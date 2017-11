A presidente da Reserva Federal (Fed) vai deixar o conselho de governadores do banco central dos EUA quando o seu sucessor tomar posse. O presidente dos EUA nomeou Jerome Powell para substituir Yellen quando o mandato desta terminar, a 3 de fevereiro. Mas a nomeação de Powell ainda tem de ser ratificada pelo Senado.

A decisão de Donald Trump quebra uma tradição antiga de os presidentes dos EUA renomearem a escolha dos seus antecessores. Janet Yellen, 71 anos, cumpre apenas um mandato como líder da Fed – a primeira vez que tal acontece em quase 40 anos.

Janet Yellen foi nomeada por Barack Obama para integrar o conselho de governadores da Fed até 31 de janeiro de 2024. Yellen é ainda presidente do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC na sigla anglo-saxónica), o principal órgão da Fed em matéria de política monetária.

No passado dia 2 de novembro, Jerome Hayden Powell foi anunciado como o 16.o presidente da Fed. Tal como já se esperava, Donald Trump apontou o nome do republicano de 64 anos, que está na Fed desde 25 de maio de 2012, como o sucessor de Yellen.

Se “Jay” Powell for confirmado pelo Senado no dia 28 deste mês, será o primeiro presidente da Fed desde 1981 que não é licenciado em Economia. Powell é licenciado em Direito.

Conforme manda a tradição, Yellen enviou uma carta a Trump a anunciar a decisão e a garantir que no “entretanto fará o seu melhor para assegurar uma transição suave”. Na missiva, Yellen diz--se “grata por o sistema financeiro estar muito melhor do que há uma década, por estar mais bem preparado para lidar com as crises de instabilidade futuras e continuar a apoiar as aspirações das famílias e empresas norte-americanas”.

Primeira presidente Yellen, nascida a 13 de agosto de 1946 em Nova Iorque, foi a primeira mulher a presidir à Fed.

A ainda presidente da instituição tem defendido que a subida das taxas de juro diretoras nos EUA terá de ser gradual. Antes de integrar a Reserva Federal, Yellen – filha de uma professora e de um médico – ocupou vários cargos de relevo, tendo nomeadamente sido escolhida por Bill Clinton para presidir ao conselho de assessores económicos do então presidente do país, de 1997 a 1999.

Yellen é ainda professora emérita na Universidade da Califórnia/Berkeley.

Na altura da nomeação de Powell, Trump agradeceu a Janet Yellen, que disse ser uma “pessoa espetacular”, e considerou que “Jay conseguirá conduzir a economia através de quaisquer desafios”. Já Powell afirmou estar honrado por servir o seu país e atestou que, se for confirmado pelo Senado, tudo fará para manter a estabilidade de preços e um máximo de emprego.

Yellen deu os parabéns a Jay Powell e mostrou-se “confiante no seu profundo empenho para levar a cabo a vital missão pública da Reserva Federal”.