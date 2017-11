A sede da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) vai passar de Lisboa para o Porto.

Eurico Castro Alves, ex-presidente do Infarmed, referiu ao Jornal de Notícias que é uma decisão corajosa e considera que “faz todo o sentido que estas instituições estejam sediadas longe do centro do poder”.

O Infarmed foi criado em 1993 e desempenha funções sob a tutela do Ministério da Saúde