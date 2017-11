O Conselho de Arbitragem recebeu vários pedidos de árbitros de 1ª categoria para que fossem dispensados dos jogos do próximo fim de semana.

De acordo com o site do Correio da Manhã, os árbitros justificam esta indisponibilidade para dirigir os jogos das competições principais com o clima que se vive atualmente no futebol português.

A mesma publicação não adianta o número de árbitros que pediram dispensa, mas avança que os jogos da primeira e segunda ligas estão “em risco”.