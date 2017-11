O ‘bromance’ entre Barack Obama e Joe Biden tem feito as delícias dos internautas. Ontem, o antigo presidente dos Estados Unidos da América voltou a surpreender os seus seguidores com uma ‘declaração’ ao seu vice-presidente.

Joe Biden fez ontem 75 anos e Obama fez questão de lhe dar um presente especial. Para isso, o ex-líder norte-americano inspirou-se nos memes que correram a Internet quando Obama deixou a Casa Branca. Como estes:

[Writing the State Of The Union]

OBAMA: So I'll say the state of the union is...

BIDEN: On fleek. Say it's on fleek. pic.twitter.com/5LLGvuRTha — Jamie Woodham (@jwoodham) 21 de janeiro de 2015

Biden: not Slytherin ... not Slytherin



Obama: Joe, this isn't--



Biden: ... not Slytherin ...



Obama: you know what, Gryffindor pic.twitter.com/Dfeqvlkohe — Caleb Gardner (@calebgardner) 13 de janeiro de 2017

Biden: ...so, when Trump walks in, you duck and I sock him wit-

Obama: No, Joe pic.twitter.com/sJIejb1rEN — Mollie Goodfellow 🤶🏻 (@hansmollman) 10 de novembro de 2016

Agora, foi a vez que Obama criar o seu próprio meme. Na imagem pode ler-se o seguinte:

“EU: Joe, mais ou menos a meio do discurso vou dar-te os parab…

Biden: É O MEU ANIVERSÁRIO!

Eu: Joe…

Feliz aniversário Joe Biden, meu irmão e o melhor vice-presidente que qualquer pessoa poderia ter”.

ME: Joe, about halfway through the speech, I’m gonna wish you a happy birth--

BIDEN: IT’S MY BIRTHDAY!

ME: Joe.



Happy birthday to @JoeBiden, my brother and the best vice president anybody could have. pic.twitter.com/sKbXjNiEjH — Barack Obama (@BarackObama) 20 de novembro de 2017

A publicação no Twitter oficial de Obama já foi ‘retweetada’ mais de 396 mil vezes.