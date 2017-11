Figuras de primeira linha do PS vão entrar na disputa pela liderança da concelhia do Porto. Tiago Barbosa Ribeiro vai apresentar hoje a sua recandidatura e tem como mandatário o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

A disputa pela liderança do PS/Porto vai ser travada entre Tiago Barbosa Ribeiro e Renato Sampaio, que liderou a distrital nos tempos de José Sócrates e foi um dos maiores apoiantes do ex-primeiro-ministro.

Renato Sampaio recebeu esta semana o apoio de alguns deputados eleitos pelo Porto. Pedro Bacelar de Vasconcelos, presidente da comissão parlamentar de Assunto Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, apoia Renato Sampaio com o argumento de que «o PS não pode resignar-se a continuar a servir de muleta aos projetos políticos da direita que agora até se pode dar ao luxo de dispensar a sua colaboração».

Fernando Jesus, que integrou a direção do grupo parlamentar nos tempos de António José Seguro, também declarou esta semana o seu apoio ao ex-líder da distrital, porque não se conforma com os resultados «obtidos pelo PS nas últimas eleições de outubro para a Câmara do Porto».

Fernando Gomes, ex-presidente da Câmara do Porto, é outro dos socialistas a alinhar com Renato Sampaio. «O Partido Socialista não pode resignar-se ao papel secundário que tem vindo a desempenhar nestes últimos anos na cidade do Porto, fruto de uma série de equívocos que resultaram em políticas erradas, nunca reconhecidas pela direção política local», afirma.

As eleições para as concelhias estão marcadas para os dias 19 e 20 de janeiro.