O humorista Herman José voltou a comentar uma das publicações de Madonna no Instagram. Tal como nos comentários anteriores, os fãs portugueses foram rápidos a reagir.

Na publicação, Madonna surge a cantar a música ‘Can’t Help Falling in Love’ com um dos seus filhos, David Banda. Herman gostou da versão, mas fez questão de deixar uma sugestão.

“Excelente. Vamos agora passar ao próximo nível. Proponho o ‘Eu Faço de Coentrada’ da nossa Rosinha!”, escreveu o humorista na publicação da cantora.

Vários fãs portugueses reagiram ao comentário de Herman José: “Herman José: o melhor do Instagram da Madonna são os teus comentários”, escreveu um dos utilizadores.