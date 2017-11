Uma criança de sete anos morreu depois de ter sido infetada com uma bactéria transmitida pelo hamster da família, escreve o Correio da Manhã.

Joana Teixeira morreu no Hospital de S. João, no Porto, devido a uma falência renal.

A menina teve vómitos e diarreia e acabou por não resistir passados dois dias de ter estado internada no hospital.

Os encarregados de educação do centro Escolar da Gandra, na Maia, onde a menina andava, estão agora preocupados com a segurança dos filhos, já que há uma outra criança com os mesmos sintomas de Joana.

A Autoridade de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde Maia/Valongo anunciou que já esá a investigar a doença, que se pode ser transmitida através de alimentos ou água contaminados.