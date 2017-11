Investigadores da Scotland Yard estavam à procura de uma ‘mulher de roxo’, que testemunhas viram a rondar o apartamento dos McCann na noite de 3 de maio de 2007, quando Maddie desapareceu.

A mulher será Luisa Todorov, uma mulher búlgara de 58 anos que trabalharia no restaurante onde os pais de Maddie estavam a jantar, quando a criança desapareceu, segundo o The Mirror.

As autoridades viajaram para a Bulgária, para onde a mulher terá regressado com o marido, que também trabalharia no mesmo local, para averiguar se estará envolvida no desaparecimento ou se terá visto mais alguma coisa.

O casal chegou a ser interrogado logo após o desaparecimento em 2007, mas ambos negaram qualquer ter conhecimento do caso e o seu eventual envolvimento foi descartado.

Mas novos relatos de testemunhas voltaram a levantar duvídas sobre o casal. A investigação continua mais de dez anos após o desaparecimento da criança, na altura com três anos.

Ao todo foram investigadas a fundo seis dezenas de pessoas, recolhidos 1300 depoimentos e registados nove mil alegados avistamentos de Maddie.