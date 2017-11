Uma nova bússola para a igualdade de género

O respeito pela individualidade de homens e mulheres traduz-se no princípio de aceitação de que todos são diferentes nas suas capacidades, sendo certo, porém, que não pode haver um pré-determinismo que configure as atribuições das mulheres e dos homens

Os direitos formais, tanto para as mulheres como para os homens, há muito que já estão consolidados, desde a Revolução Francesa. A igualdade entre homens e mulheres perante a lei é uma igualdade formal que não encontra expressão plena na realidade prática. Apesar de os direitos das mulheres e para as mulheres estarem garantidos formalmente, as assimetrias, resultantes de um património histórico desfavorável, que ainda se mantêm nos dias de hoje são evidenciadas no tratamento que é dado às mulheres em questões de oportunidades e no acesso ao mercado do trabalho, ou até mesmo no papel que lhes é imposto para desempenharem na nossa sociedade.

O critério tem de ser e só pode ser o da competência, exigível tanto a homens como a mulheres – critério este que é transversal a todas as atividades e a todas as funções. Mesmo no que diz respeito à organização em sociedade. Mas não é difícil compreender que direitos formais e competência não podem ser assumidos como únicos critérios na gestão política do papel da mulher na sociedade. Verificando-se, na realidade, que o papel das mulheres na sociedade, traduzido em funções e cargos que ocupam efetivamente, não corresponde àquilo que os critérios da igualdade e da competência exigiriam, devido à herança civilizacional e à especificidade da condição, enquanto mulheres, a melhor resposta para este problema deverá ser não só a de promover o avanço cultural e civilizacional, mas também alavancar processos sociais que ajudem a concretizar uma efetiva igualdade substantiva.

Sempre que consultamos qualquer documento sobre igualdade de género ou paridade encontramos as terminologias “empoderamento” ou “emancipação” feminina que, a meu ver, são redutoras do reconhecimento que se deve fazer às mulheres no acesso a todas as oportunidades. Não se pretende dar mais poder (o próprio conceito de poder implica subjugação de uma parte perante outra mais forte), mas de criar as condições exigíveis por todos nós para corrigir as assimetrias que se instalaram e traçarmos um caminho em que homens e mulheres não se distinguem pelos direitos que cada um tem, que são iguais, mas sim pelas evidentes diferenças de natureza biológica.

Existem vários estudos onde as capacidades das mulheres são enfatizadas na realização de muitas atividades profissionais. A questão não reside em reconhecer as capacidades das mulheres, até porque são bem conhecidas, não havendo quanto a isso quaisquer dúvidas. O que importa, na verdade, é não estimular a criação de novos estereótipos assentes na diferença de género. A título de exemplo, seria possível invocar um estudo que enuncia razões para a contratação de mulheres nas empresas e que passam pelo reconhecimento das capacidades das mulheres na organização, na gestão de tarefas, na criatividade, na eficácia da comunicação e no desenvolvimento do trabalho em equipa. Tudo certo! Mas não se pode simplesmente reivindicar mais mulheres para as empresas por estes motivos. Vamos obrigar uma empresa a contratar mais mulheres, só por serem mulheres? Também não parece ser razoável. Então o que podemos fazer? Criar condições para que o facto de ser mulher não seja decisivo na decisão, valorizando os princípios da competência e da igualdade. Como? Indo mais além e, de uma vez por todas, olharmos para as mulheres com o devido respeito e reconhecer-lhes as suas diferenças, designadamente naquilo que elas têm de melhor para dar. As diferenças que são para valorizar na justa medida das suas qualidades imprescindíveis. Rever as políticas da licença de maternidade, apoio financeiro ou benefício fiscal à empresa quando a mulher está ausente para ter filhos ou cuidar deles (somos todos beneficiados: demograficamente, segurança social, rejuvenescimento da população, aumento da população ativa, etc.), trabalho igual com remuneração igual para homem e mulher (não podemos ter mulheres a receberem menos pelo mesmo trabalho desempenhado por um homem), criar uma estrutura que tenha como missão fiscalizar as empresas minuciosamente para detetar estas injustiças e penalizá-las.

O respeito à individualidade de homens e mulheres traduz-se no princípio de aceitação que todos são diferentes nas suas capacidades, sendo certo, porém, que não pode haver um pré-determinismo que configure as atribuições das mulheres e as dos homens. Por princípio e elevando este princípio a uma universalidade, cada um de nós, independentemente do seu género, tem o mesmo valor. Perante a sociedade e o Estado, esta igualdade tem que ser assegurada, sem excecionar. Esta é a nossa responsabilidade: deixar este legado para as próximas gerações, sermos percursores de uma alteração civilizacional que altere uma rota há muito definida, dotarmos a sociedade em que vivemos com novas bússolas no caminho da igualdade e do respeito.