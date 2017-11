Do lado democrata, nas últimas primárias, surge um favorito: é ele Bernie Sanders, um socialista mobilizador de massas como nunca antes visto nos Estados Unidos que, por sua vez, também seria o candidato natural (o meu candidato) e venceria as eleições sem problema, como nos mostram os estudos da altura e também os mais atuais. A sua adversária, Hillary Clinton, que nunca ao longo dos anos escondeu a sua ambição desmedida de chegar à presidência deste país, ambição essa que se revelou num golpe eleitoral sem precedentes no seio do Partido Democrata, deixando Bernie à deriva e prejudicando o partido e, posteriormente, todo o cenário político internacional.

Faz poucos dias que vejo uma panóplia de artigos, desde “New York Times”, ABC, FOX News, etc., de Donna Brazile, e quem melhor que ela para comprovar os factos? Segundo Donna, Obama deixou o Partido Democrata com uma dívida de cerca de US$ 24 milhões, US$ 15 milhões em dívidas bancárias e cerca de US$ 8 milhões de dívidas a fornecedores da campanha de 2012, que foi pagando muito devagar. Acontece que, sem ter nada a ver com isso, o Hillary Victory Fund pagou cerca de 80% da dívida restante em 2016, cerca de US$ 10 milhões, tendo ainda feito um empréstimo ao partido. Como se não fosse suficiente, os emails vazados revelaram que a campanha de Hillary desviava constantemente fundos das sedes estaduais do partido para fins próprios. Acontece também que o acordo de arrecadação de fundos de Hillary funcionou como um cancro que lhe deu o controlo do partido muito antes das primárias. Outro acontecimento surpreendente de que agora tomamos conta é de que a sondajocracia americana “montada” em torno de Hillary era falsa. Era sabido dentro do partido, e Donna também o sabia, todo o descontentamento nacional em relação a Hillary, que mesmo assim decidiu “atropelar” Bernie.

Agora, caro leitor, a minha sincera opinião é que, apesar de Donald Trump ser, na minha perspetiva, “muito mau”, é um presidente legítimo e merece cumprir o seu mandato porque, quando comparado com Hillary, ele é o “menos mau”, e muito espero que Michelle Obama se candidate em 2020, a fim de evitar uma nova investida de Hillary.

Escreve à terça-feira