Humanizar serviços feitos por humanos para humanos?

A Convenção sobre os Direitos da Criança, que apenas dois países ainda não ratificaram, fez ontem 28 anos e tem valor de lei em Portugal, e nela, entre muitos direitos, reconhece-se o direito das crianças e dos adolescentes ao maior bem- -estar possível e à adequação do ambiente às suas características e necessidades – os serviços de saúde, sejam públicos ou privados, não estão excluídos destas obrigações. Muito pelo contrário

A humanização dos serviços de atendimento às crianças e adolescentes é uma preocupação crescente dos profissionais. Todavia, é um problema também dos pais, porque se deparam com situações em que a dignidade das crianças (e a sua) é posta em causa por condições ambientais, técnicas e humanas que, no mínimo, são desumanas.

Humanizar o que é humano? Poderá parecer um pleonasmo ou uma aberração a necessidade de “humanizar” serviços que são pensados, delineados, concebidos e utilizados exclusivamente por e para seres humanos. Trata-se, no entanto, de uma questão urgente na política de saúde e na organização e planeamento dos serviços, bem como na formação dos profissionais e até nas ações de investigação aplicada. Humanizar não é apenas colocar cartazes de “A Bela e o Monstro” ou da Patrulha Pata nas paredes. É muito mais: é atitude, paixão, rigor, assertividade, competência e profissionalismo… e humanismo!

A progressiva influência da tecnologia na promoção da saúde, prevenção de doenças e no diagnóstico e terapêutica levou a que a parte mais “humana do ser humano” fosse, frequentemente, subvalorizada ou até marginalizada, desviando-se os serviços, no que toca aos seus objetivos e práticas, das pessoas, sejam elas utentes ou profissionais.

Se definirmos a humanização como a adaptação às necessidades e direitos de cada ser humano em cada momento da sua vida, resulta evidente que dependerá de uma avaliação, bem como de uma clara aplicação dos direitos instituídos.

A evolução de uma perspetiva exclusivamente biomédica para uma visão bio-psicossocial e integradora, que enfatiza os padrões de qualidade de vida e de bem-estar e a clara assunção dos direitos consignados na Convenção, traduziu-se em novos desafios, mas também em novas exigências.

A consciencialização dos cidadãos e das famílias sobre os seus direitos e a relação de parceria que deve enformar a prestação de cuidados, numa salutar vivência democrática, constitui uma forma de pressão sobre o sistema para que a mudança continue e até se acelere.

Apesar de Spitz ter, em 1945, analisado pela primeira vez a “síndroma do hospitalismo” provocada pela carência afetiva da criança internada devida à separação da família, em Portugal foi preciso esperar por 1981 para que o direito ao acompanhamento da criança hospitalizada pelos pais ou pelos seus substitutos legais fosse uma realidade. Finalmente era possível o acompanhamento da criança durante o internamento – antes dessa data, os pais e os filhos doentes comunicavam através de uma janela de vidro, duas horas por dia, encostando a mão de cada lado mas sem qualquer outro contacto físico – uma coisa digna de prisão de alta segurança. Felizmente evoluímos, e muito.

Há 20 anos, o Ministério da Saúde publicou a “Carta dos direitos e deveres dos doentes”, na qual se refere explicitamente como um objetivo a atingir nos cuidados de saúde “promover a humanização no atendimento a todos os doentes, principalmente aos grupos mais vulneráveis”. Os grupos etários infantis e juvenis são considerados, pela Lei de Bases da Saúde, como grupos de especial vulnerabilidade e, consequentemente, “merecedores de medidas especiais”.

A Comissão Nacional de Saúde Infantil sublinhou, no relatório de 1993, o direito inalienável da criança a ser internada em ambiente pediátrico, considerando “criança” todo o ser humano até aos 18 anos, conforme define a Convenção. Há 24 anos, esta comissão, à qual me honro de ter pertencido, delineou objetivos e estratégias – pena é que, passadas duas décadas, tanta coisa continue por fazer. Culpa dos políticos, como geralmente se diz? Também sim, mas não só – provavelmente, todos seremos culpados, dos profissionais aos pais, uns porque relegam para segundo plano este aspeto essencial dos cuidados de saúde, os outros porque muitas vezes continuam hesitantes na reivindicação daquilo a que têm direito. Todos terão culpas no cartório, menos as crianças.

É incontestável uma melhoria, quer no que respeita ao cumprimento dos diplomas legais, quer noutras ações que visam melhorar a estadia da criança no hospital, como salas de recreio, telefones portáteis para as crianças acamadas, divulgação da legislação e de guias de acompanhamento para os pais, apoio social nos casos em que o prolongamento da hospitalização se deve a fatores não clínicos, etc. No entanto, existem discrepâncias no grau de cumprimento destas regras, atribuíveis a diversos fatores: atitudes e comportamentos dos profissionais, precariedade de instalações, escassez de recursos humanos, entre outros.

O cumprimento dos diplomas depende de condições físicas e humanas. Passados os “anos de chumbo” que vivemos, é urgente assegurar os corretos recursos financeiros e humanos, designadamente no que se refere à enfermagem e aos auxiliares, a par das condições “hoteleiras” dos serviços. É fundamental que se criem as condições reais, in loco, para que a humanização seja possível. Não se pode continuar a exigir aos serviços que ultrapassem as suas capacidades e que cumpram documentos de indiscutível importância perante uma realidade que, por vezes, é assustadora.

O Estado e o sistema de saúde, bem como a própria sociedade civil, não poderão eximir-se das suas responsabilidades – muitos destes problemas têm origem cultural, educacional, de formação, nos recursos humanos e equipamentos ou nas condições arquitetónicas dos serviços. Dever-se-á também, em cada serviço e a nível nacional, questionar o que impede ou dificulta o cumprimento das leis e a desejada humanização dos cuidados, e não ter medo de denunciar os casos de subdotação orçamental.

Por outro lado, a comunidade deverá, sempre que possível, ser mobilizada no apoio logístico e financeiro para que a humanização dos serviços melhore.

Chegados aqui, vale a pena citar Sérgio Godinho e Ivan Lins: “Já fizemos tanto e tão pouco…” Continuemos, pois… em nome das crianças!

Pediatra

Escreve à terça-feira