William Carvalho vai renovar o contrato que tem com o Sporting até 2022, com a cláusula de rescisão a subir para os 60 milhões de euros. Ainda assim, o médio português deverá sair de Alvalade já no próximo verão, avança o jornal Record.

O Sporting espera que William se valorize durante o Mundial de 2018 com a seleção nacional para poder vendê-lo por um valor maior.

William já esteve perto de deixar o Sporting no verão passado rumo ao futebol inglês, mas a transferência acabou por não se concretizar.