Hassan Rohani, Presidente do Irão, declarou esta terça-feira o fim da organização terrorista do Estado Islâmico.

O presidente iraniano delcarou o fim do grupo através de uma declaração ao país em direto na televisão.

Na mensagem televisiva, Rohani agradeceu às forças militares e políticas responsáveis pelo fim do grupo. O Presidente iraniano acrescentou que a “erradicação” do grupo terrorista foi possível devido a uma luta conjunta que contou com a participação do Irão.

Rohani referiu ainda que o Daesh era “alimentado e armado pelas principais potências mundiais”.

Qassem Soleimani, Major General dos Guardas Revolucionários do Irão, também já tinha declarado o fim do Daesh.