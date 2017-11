De acordo com o Observatório do Sul Europeu - ESO - o objeto foi detetado em outubro, por um telescópio no Havai, tornando-se assim o primeiro asteroide interstelar a ser observado pelos cientistas.

Segundo um artigo científico publicado esta segunda-feira, na revista Nature, o objeto foi designado de Oumuamua, cuja forma é similar à de um charuto e a sua cor será escura e em tons avermelhados.

"Tivemos que atuar muito rapidamente. O Oumuama já tinha passado o ponto da sua órbita mais próximo do sol [em setembro) e seguia para o espaço interstelar", esclarece um membro da equipa do ESO, Olivier Hainaut, em comunicado de imprensa.