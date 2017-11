De acordo com um estudo desenvolvido por investigadores da Louisiana State University e divulgado na Experimental Biology 2014, existe uma bebida que o ajuda a dormir cerca de 90 minutos a mais por noite.

Os voluntários – que não conseguiam dormir como deve ser – beberam cerca de 200 mililitros de sumo de ginja duas vezes por dia durante duas semanas. De seguida, passaram duas semanas sem beber o sumo e outras duas semanas a ingerir uma bebida com placebo. Comparando com a última experiência, beber o sumo de ginja ‘dava’ mais 84 minutos de descanso por noite.

Este sumo possui melatonina, que ajuda a regular os ciclos biológicos, e o aminoácido triptofano, substância responsável pela promoção da sensação do bem-estar, explica Frank L. Greenway, um dos autores do estudo.

“A pele da ginja contem uma enzima que ajuda a reduzir as inflamações e diminui a ‘queda’ de triptofano, ajudando a ‘trabalhar’ durante mais tempo no seu corpo”, afirma.

Duas alternativas

Se não gosta deste sumo ou se não o consegue encontrar nos mercados portugueses, existe uma alternativa: O kiwi. Comer dois kiwis uma hora antes de se deitar aumenta cerca de 13% o tempo de sono e diminui em 29% os períodos em que acordamos a meio da noite, explica um estudo chinês citado no site Prevention.

E se gosta de arriscar, pode sempre começar a comer algas ao jantar. Este ‘vegetal do mar’ contem bastante ácido docosa-hexaenóico, que ajuda as crianças a dormirem mais uma hora por noite, explica um estudo da Universidade de Oxford.