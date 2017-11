O Portal da Queixa vai lançar na próxma quarta-feira um site que o ajuda a comparar os preços praticados na Black Friday, que ocorre na sexta-feira dia 24.

“A plataforma online pretende ser um guia dos melhores descontos e promoções para a Black Friday, onde o consumidor poderá consultar e comparar com um acrescido reforço de confiança, tendo em conta que poderá visualizar a reputação associada a uma marca, com base no índice de satisfação que tem no Portal da Queixa”, lê-se num comunicado, citado pelo site Notícias ao Minuto.

“Iremos também estar atentos às Black Fraudes, por isso, colocamos no site um link direto ao Portal da Queixa, possibilitando que os consumidores possam rapidamente denunciar más praticas, alertando, deste modo, outros consumidores”, acrescenta o CEO do Portal da Queixa, Pedro Lourenço.

Será possível confirmar apenas as marcas que estão associadas a este site . Para já, estão confirmadas a Conforama, Norauto, Chicco, La Redoute, Decenio, Lion of Porches, Feu Vert e Samsonite.

Pedro Lourenço deixa ainda um alerta aos consumidores: “É preciso ter muito cuidado para que aquela oferta com preço de sonho não se transforme em pesadelo por ser uma falsa promoção. Qualquer compra deve ser feita de forma segura e ponderada, comparando marcas, produtos e preços”.