Natalie Portman afirmou ter sido vítima por diversas vezes, apesar de nunca lhe ter acontecido nada em concreto.

Durante o Festival Vulture, em Los Angeles, nos Estados Unidos, Natalie Portman contou que uma vez um produtor a convidou para viajar consigo no avião privado, juntamente com a sua empresa: “Eu pensei, ‘sim, por que não aceitaria uma viagem num avião privado com um grande grupo de pessoas?’ E quando cheguei lá, éramos apenas nós os dois e havia uma cama já preparada no avião”, começou por contar a atriz, referindo que, apesar de nada ter acontecido, ficou assustada.

Além de ter contado a sua história, a atriz demonstrou todo o seu apoio para com todas as mulheres que denunciaram agora que foram alvo de assédio sexual por parte de várias figuras públicas de Hollywood.

“É ótimo que o mundo esteja finalmente a falar sobre isso. Acho que a minha primeira reação quando ouvi falar sobre isto foi: ‘Tenho tanta sorte de não ter passado por isso’. Mas, quando estava refletir, pensei: ‘Ok, definitivamente nunca fui abusada. Mas, de alguma forma, senti discriminação ou assédio em quase todos os trabalhos… Penso que todas as mulheres já sentiram este tipo de discriminação”, referiu a atriz.