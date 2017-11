O facto de as pessoas ressonarem compromete a qualidade do sono, e pode mesmo ser uma consequência direta de alguns problemas de saúde, como é o caso de doenças cardiovasculares e de bronquite crónica, ou até da dibetes tipo 2.

Mas a NASA chega agora com um novo segredo, além de todos os fármacos e técnicas que já existem para por fim a este problema.

De acordo com vários cientistas da NASA, este problema pode depender de uma simples planta de abacaxi, escreve o Daily Mail.

Os cientistas defendem que as plantas de abacaxi produzem mais oxigénio e, quando são colocadas no quarto, melhoram a qualidade do ar que se respira enquanto se dorme.

Desta forma, o ar fica mais 'puro', e a probabilidade de ressonar é muito menor, melhorando assim a qualidade do sono de forma significativa.

Segundo a publicação, esta planta pode ser plantada num vaso em qualquer estação do ano.