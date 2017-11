Duas embarcações na grande campanha de salvamento ao submarino argentino desaparecido na semana passada podem ter captado esta segunda-feira sons submarinos da tripulação a bater com ferramentas no casco da embarcação. Os meios disponíveis já foram enviados para uma área de ação de cerca de 35 milhas marítimas quadradas.

A notícia era avançada na noite desta segunda-feira pela CNN. A televisão americana afirma que os sonares de duas embarcações argentinas registaram os sons durante a tarde e que estes podem pertencer à tripulação de 44 marinheiros. Até agora, todos os sons e possíveis alertas registados nas operações de resgate foram falsos alarmes.

Video released by Argentina's Navy shows just how huge the waves are in the area where a multinational search and rescue effort is ongoing for the missing San Juan submarine that has 44 crew members aboard. pic.twitter.com/h3b6qKTDWC