O Benfica apresentou esta segunda-feira, na BTV, aquilo que considera ser um esquema de controlo e condicionamento da arbitragem por parte do FC Porto.

De acordo com a imagem apresentada pelos ‘encarnados’, Pinto da osta aparece no topo do esquema, que envolve outras figuras como Joaquim Pinheiro, Luís Gonçalves, António Perdigão e Alexandre Morgado.

Estas imagens surgem depois de o FC Porto ter denunciado, através da divulgação de e-mails, o que considera ser um esquema de condicionamento da arbitragem desencadeado pelas águias. O esquema em causa é semelhante ao que é agora apresentado pelo Benfica.