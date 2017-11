Na eleição para a futura sede da EBA, realizada em Bruxelas passaram à segunda volta Dublin, (Irlanda), Paris e Frankfurt (Alemanha). As duas primeiras receberem mais votos e na terceira e última volta empataram com 13 votos cada.

Tal como na votação para a sede da Agência Europeia dos Medicamentos (EMA), umas horas antes, foi necessário sortear. No sorteio, realizado no Conselho de Assuntos Gerais da UE, a fortuna calhou à capital francesa que acolherá assim o organismo de regulação dos bancos no mercado único.

A EBA tem como missão assegurar uma regulação efetiva e consistente e uma supervisão de todo o setor bancário europeu. Entre outras tarefas, avalia riscos e vulnerabilidades do setor bancário através de relatórios regulares e testes de stress a nível europeu.

Horas antes Amesterdão, na Holanda, foi a cidade sorteada para acolher a sede EMA. O Porto ficou de fora desta corrida logo na primeira votação.

Numa primeira ronda, cada um dos 27 países tem direito a três votações: três pontos para a proposta favorita, dois para o segundo projeto preferido e um para a terceira hipótese.

A vitória iria para o país que conseguisse as votações máximas de todos os estados-membros. Mas não foi isso que aconteceu, daí que tenha surgido a segunda ronda de votações, onde Milão (Itália) ficou na frente da corrida.

Na terceira e última ronda, houve um empate entre a cidade italiana e Amesterdão, o que levou a que tivesse de haver um desempate através de um sorteio.

Estão assim conhecidas as duas cidades que vão acolher as duas agências que vão deixar o Reino Unido na sequência da saída do Reino Unido da União Europeia. O Brexit será concretizado em março de 2019.