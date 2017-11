"Não comentamos rumores e negamos que Cláudia Goya esteja de saída da empresa”. É desta forma que o grupo Altice reage à informação que foi sendo avançada esta tarde sobre a saída da CEO que há está quatro meses na empresa.

A sua nomeação ocorreu poucos dias depois da oficialização da oferta de 440 milhões de euros da Altice pela Media Capital, um negócio que se encontra a aguardar a aprovação final da Autoridade da Concorrência (AdC).

Paulo Neves, na altura presidente da PT Portugal, passou a chairman da companhia e ficou com a responsabilidade deste dossier. A demissão surge poucas semanas depois da saída de Michel Combes da presidência da Altice e da profunda reestruturação levada a cabo pela empresa.

Dexter Goei regressou às funções de CEO da dona da Meo, cargo que passa a acumular com o de presidente do conselho de administração e presidente executivo da Altice USA. No entanto, o gestor abandona o cargo de chairman do grupo, que vai voltar a ser desempenhado por Patrich Drahi. Já Dennis Okhuijsen, acual administrador financeiro, passou a acumular o cargo com a nova função de CEO da Altice para a Europa.