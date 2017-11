Alguma vez ouviu falar no Hotel Torel Avantgarde, no Porto? Se calhar viu este nome a passar algures no seu feed no Facebook ou no Twitter, mas não pelas melhores razões. Em causa está uma peça decorativa que gerou uma enorme polémica.

Trata-se de um tapete com o desenho da bandeira de Portugal. O chefe do Estado Maior do Comando das Forças Terrestres, Duarte Costa, terá sido o primeiro a criticar esta escolha: "Ver a Bandeira Nacional transformada em tapete, usada como vulgar capacho, fere-me no meu mais íntimo âmago de cidadão Português".

A página do hotel encheu-se de críticas e vários utilizadores acusaram a gerência de desrespeito.

O hotel usou a sua página no Facebook para reagir à polémica, lembrando que tem cinco estrelas e que é "decorado exclusivamente por artistas/designers e produtos Portugueses”, defendendo que o tapete em causa “é por isso uma homenagem à portugalidade".

"Valorizarmos e divulgarmos o talento nacional", refere a gerência, dizendo que Portugal está "em destaque tanto na decoração como na gastronomia e em tudo o mais que pode ser vivenciado neste espaço". "Assim sendo, o tapete no lobby com a ilustração da bandeira de Portugal foi mais uma forma de honrarmos e celebrarmos este facto e o nosso país", defendem.

No entanto, o tapete acabou mesmo por ser retirado: “Tendo em conta as diferentes opiniões geradas pelo uso da bandeira, retiramos o tapete e sublinhamos que a nossa intenção era honrar e celebrar a portugalidade presente no nosso Hotel. Agradecemos as opiniões que nos chegaram e convidamos todos a visitar e conhecer o nosso hotel para celebrar o melhor de Portugal”.