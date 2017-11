O artista cubano Erik Ravelo divulgou algumas das fotografias da série ‘The untouchables’ (‘Os intocáveis’, em português) que ilustram seis crianças ‘crucificadas’ nos seus opressores. Cada uma das imagens transmite uma mensagem específica e, no todo, o objectivo da colecção é “reafirmar os direitos destas crianças e exigir a sua protecção, especialmente em países como o Brasil, a Síria, Tailândia, Estados Unidos e Japão”, lê-se na página do Facebook Saudis in USA, que divulgou as fotografias.

“A primeira imagem ilustra a pedofilia no Vaticano. A segunda o abuso sexual praticado por turistas na Tailândia e a terceira a guerra na Síria. A quarta fotografia representa o tráfico de órgãos no mercado negro, negócio no qual a maior parte das vítimas são crianças de países subdesenvolvidos, a quinta mostra o uso de armas nos Estados Unidos e a sexta refere-se à obesidade infantil e à culpa das cadeias de fast-food”, lê-se na legenda das imagens.

