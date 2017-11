Pedro Madeira Rodrigues, candidato derrotado nas últimas eleições do Sporting, formalizou, em carta enviada ao presidente do Conselho Fiscal do clube, um pedido de auditoria às transferências de 10 jogadores.

Em causa estão as transferências de Alan Ruiz, Bruma, Bruno César, Cédric Soares, Fredy Montero, Junya Tanaka, Marvin Zeegelaar, Naldo, Paulo Oliveira e Rúben Semedo, processos que que envolvem cerca de 7 milhões de euros em comissões. Madeira Rodrigues mostrou-se ainda disposto a custear a auditoria por ele solicitada.

Veja o comunicado de Pedro Madeira Rodrigues na íntegra:

"Exmo. Sr., tendo em conta as recentes acusações públicas graves, nomeadamente a do crime de peculato, feitas contra o actual Presidente do Clube, Bruno de Carvalho, a respeito do processo de aquisição dos direitos económicos e desportivos do jogador Junya Tanaka, a que se seguiu uma defesa do próprio Presidente, cuja aparente contradição em relação aos factos daquele processo adensou a suspeita criada, venho por este meio solicitar a realização de uma auditoria urgente à transferência de alguns jogadores da equipa principal de futebol de forma a defender o nome do actual Presidente e do próprio Sporting Clube de Portugal e esclarecer quaisquer dúvidas que existam.

O facto de o Ministério Público estar a investigar esta questão não invalida, antes reforça, que o Conselho Fiscal possa actuar de forma proactiva e ajudar a esclarecer nomeadamente os associados do Sporting Clube de Portugal e os accionistas da Sporting SAD em relação a este assunto.

Àquela polémica atrás referida já surgiu outra relacionada com a alienação dos direitos económicos e desportivos do jogador Ruben Semedo, que tem tido igualmente forte repercussão pública, pelo que se solicita que seja dada prioridade a este pedido de auditoria que complementará a prometida e, até agora infelizmente adiada, auditoria ao primeiro mandato da Direcção presidida por Bruno de Carvalho

Para acelerar o processo da auditoria esta poderá, numa primeira fase, ficar limitada aos processos de transferência dos seguintes 10 jogadores, num modelo de amostra que se baseou nas notícias que têm surgido na comunicação social e que se debruce em particular sobre o destino final dos quase 7 Milhões de euro em comissões que foram pagas nestes negócios:

- Alan Ruiz (aquisição) - Comissão declarada de 1 Milhão euro (700 mil para a Admira Partners e 300 mil para a Costa Aguiar Sports);

- Bruma (alienação) - Comissão declarada de 800 mil euro para a Buttonpath;

- Bruno César (aquisição) - Comissão declarada de 1 Milhão e 300 mil euro para a Costa Aguiar Sports;

- Cédric Soares (alienação) - Comissão declarada de 600 mil euro para a Buttonpath;

- Fredy Montero (alienação) - Comissão declarada de 350 mil euro para a Proeleven (aqui a dúvida levantada prende-se com o valor real da alienação);

- Junya Tanaka (aquisição) - Comissão declarada de 500 mil para a B.I.S.C;

- Marvin Zeegelaar (alienação) - Comissão declarada de 300 mil euro para a Buttonpath;

- Naldo (alienação) - Comissão declarada de 360 mil euro para a Buttonpath;

- Paulo Oliveira (alienação) - Comissão declarada de 230 mil euro para a Buttonpath;

- Ruben Semedo (alienação) - Comissão declarada de 1,4M euro para a Buttonpath.



Solicito que, para protecção dos interesses superiores dos associados do accionista maioritário da sociedade e dos accionistas da Sporting SAD, esta auditoria se realize com a maior brevidade possível, com conclusão se possível até final deste ano e seja realizada por uma entidade externa e independente credenciada especializada em gestão de fraudes.

Agradeço desde já o acolhimento a esta proposta por parte de V.Exa., disponibilizando-me para, se necessário, custear a auditoria solicitada, passando nesse caso a ser da minha responsabilidade a escolha da empresa que procederá à auditoria.

Finalizava dizendo que dado o interesse público deste assunto, o conteúdo da presente carta será divulgado pela comunicação social.

Melhores cumprimentos

Pedro Madeira Rodrigues (sócio 10.668)"