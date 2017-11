O tenista João Sousa fecha o ano no 58.º lugar do ranking ATP, atualizado esta segunda-feira. O vimaranense, que conquistou há cerca de uma semana o título de campeão nacional, pela primeira vez na sua carreira, é o único português no top-100 da hierarquia mundial.

Destaque para o búlgaro Grigor Dimitrov, que alcançou o terceiro lugar, atrás do espanhol Rafael Nadal e do suíço Roger Federer, respetivamente, após vencer o ATP Finals, em Londres.