De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), o” indicador de actividade económica voltou a estabilizar em setembro, pelo quarto mês consecutivo, interrompendo a trajectória ascendente iniciada em Agosto de 2016”.

De acordo com a Síntese Económica da Conjuntura do INE, "em termos homólogos, a informação proveniente dos Indicadores de Curto Prazo (ICP) indica um abrandamento da actividade económica até setembro, observando-se uma desaceleração do índice de volume de negócios dos serviços e do índice de produção da indústria enquanto o índice de produção da construção e o índice de volume de negócios da indústria estabilizaram".

O crescimento das vendas nos serviços baixou de 6,2% para 5,6% e a subida do índice de produção industrial de 7,2% para 6,9%. Já o índice de produção na construção e o volume de negócios na indústria mantiveram as taxas de crescimento em 2,3% e 7,3%.

A 30 de outubro o organismo de estatísticas já tinha divulgado que também o indicador de clima económico está estável em 2,1% desde agosto.

Os dados do terceiro trimestre do PIB mostraram um crescimento de 2,5% face ao mesmo período de 2016 (3% no segundo trimestre), e a acelerar 0,5% face ao trimestre imediatamente anterior. O consumo deu um contributo maior para esta subida.