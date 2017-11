Jana Novotná, campeã em Wimbledon em 1998, morreu este domingo vítima de cancro.

A tenista checa chegou a ser número dois do mundo em singulares e a ocupar o topo da tabela em pares. Tenista profissional entre 1986 e 1999, Novotná venceu 24 títulos individuais e 76 troféus em pares, sendo que nesta última categoria conquistou 16 Grand Slams.

Mais, em 1988, Novotná venceu com o seu país a Fed Cup e foi três vezes medalha em Jogos Olímpicos: vice-campeã olímpica em pares, em Seul1988 e Atlanta1996 e medalha de bronze em singulares em Atlanta1996.

"É com grande tristeza que a WTA comunica a morte no domingo, 19 de novembro, de Jana Novotna, antiga líder mundial em pares e número dois em singulares", escreveu em comunicado a Associação de Tenistas Profissionais Femininos (WTA).



