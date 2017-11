As clientelas têm sempre razão

O Orçamento do Estado para 2018 surge como um documento de circunstância, desenhado para servir os partidos que sustentam a atual solução governativa e as respetivas clientelas.O que temos não é um plano de governo para o futuro do país, é uma moeda de troca

Já vimos o filme antes. Com Guterres foram os fundos europeus malbaratados, as autoestradas que se pagavam a si próprias – então nasciam as Scut – ou o emblemático rendimento mínimo garantido. Sócrates foi mais longe no esbanjamento, com investimentos públicos musculados e ruinosos de que são exemplo o Aeroporto de Beja, a “festa” com a Parque Escolar ou o famigerado Magalhães. O pedido de ajuda externa foi o preço que o país pagou pelos bons serviços do “engenheiro”.

O filme repete-se agora, com menos folclore despesista – as instituições europeias estão atentas e ninguém quer ficar com mais uma bancarrota no currículo – mas igual ou maior tentação eleitoralista. O Orçamento do Estado para 2018 (OE/2018) é exemplar desse ponto de vista, apresentando-se como um documento de circunstância, desenhado para servir os partidos que sustentam a atual solução governativa e as respetivas clientelas. Pelo terceiro ano consecutivo, o que temos não é um plano de governo para o futuro do país, é uma moeda de troca. É poucochinho, mas é o que há.

Os exemplos são diversos, começando desde logo pela sacrossanta Segurança Social, que Vieira da Silva e António Costa se recusam a discutir. Qualquer espírito medianamente crítico compreende a necessidade de se reformar o sistema atual de proteção social face à crítica situação demográfica do país. Mas em vez de se enfrentar a realidade como ela é, opta-se pela fantasia: são transferidos mais de 70 milhões de euros de receita adicional no IRC. A medida é todo um programa político, visto que incorpora, por um lado, o habitual “empurrão com a barriga” quando o assunto é tomar medidas estruturais e impopulares; por outro lado, torna evidente a capitulação de um governo perante o ataque da extrema-esquerda às grandes empresas, com a inscrição no OE/2018 da subida da derrama do IRC sobre as empresas com mais de 35 milhões de euros de lucro tributável.

Outra das grandes perplexidades do Orçamento é o fim do regime simplificado de IRS para os trabalhadores independentes. O ministro garante que fica tudo na mesma, mas todos os especialistas dão como certa a subida de impostos para milhares de profissionais liberais – logo, precários por definição – que existem em Portugal. Pelo contrário, acelera-se já o descongelamento das carreiras na função pública – uma vez mais, medida para PCP/CGTP verem – e introduzem-se mais 3500 professores nos quadros, independentemente de serem ou não necessários.

Apesar dos discursos inflamados contra a “precariedade”, a esquerda que nos governa é clara nas prioridades: penalizar ao máximo quem não vive do e para o Estado; agradar e favorecer aqueles que dele dependem e por ele estão protegidos. É o paradoxo do tempo em que vivemos.

Temos, em suma, um OE fraco e que não serve o interesse geral da população. Um documento que se apoia num ciclo económico favorável, ditado pelo expansionismo do BCE, o petróleo baixo e o turismo em alta, para distribuir um conjunto de benesses pelos clientes habituais e silenciar os vizinhos mais ruidosos. Há fregueses a queixar--se, como aconteceu recentemente com o Conselho das Finanças Públicas, que aponta muitas fragilidades às prioridades que o novo Orçamento apresenta. Por enquanto, nada que impeça a loja de se ir aguentando. Até ao dia em que vão ser necessárias reformas sérias e profundas que os parceiros não estão disponíveis para realizar, mas que são indispensáveis à sobrevivência do negócio. É aí que reside a oportunidade de mudança e é nela que a verdadeira oposição deve concentrar-se. Quanto mais não seja, para que o filme do início não se repita.

Presidente da Câmara de Espinho